Lucía Soria en tu cocina, un libro que te ayuda a “alimentarte bien” y con “entusiasmo”

Vos, que solo entrás a la cocina para servirte un vaso de agua, calentar en el microondas lo que compraste de paso en el supermercado o, como mucho, hacer unos panchos o un arroz en la hornalla. Vos, que le tenés rechazo a ese recinto de tu casa. Vos, para el que cocinar es un trámite más que tenés que solucionar en medio de la rutina semanal. Vos, el que la sufrís, por más que te gustaría dedicarle más cariño. Y a vos, que te encanta cocinar y querés mejorar.

Para todos ustedes, hay una solución.

En 276 páginas, Lucía Soria llega a tu casa y no solo te da una mano para hacértela más sencilla, sino que te da tips para destacarte en esos metros cuadrados que hacen la habitación más importante de toda casa. Y de paso te muestra, no solo que no hay que tenerle miedo, sino que puede ser mucho más fácil de lo que parece alimentarte mejor.

“Me di cuenta de que lo que la gente por ahí más necesitaba era una aproximación cercana a la cocina diaria, la cocina del hogar, y me pareció interesante poder mostrar la forma en la cual yo creo que está bueno alimentarse, comprar, cocinar, para hacerlo más fácil”, dijo ella a Montevideo Portal, contando que la idea de Lucía Soria en tu casa, su nuevo libro, llegó a raíz de las columnas que tenía en Fácil desviarse (Del Sol FM).

Soria comentó que piensa que a algunas personas “le puede resultar complicado” alimentarse de manera correcta, porque capaz “no existe información muy clara para entender cómo se debe hacerlo”. Es a eso a lo que apunta el libro, a brindar esa información.

“Creo que también a veces todos los productos que son diet, o que son específicamente para estar en forma, nos engañan un poco. Pero creo que está habiendo un cambio grande, en una preocupación bastante amplia de la gente para ver qué es lo que consume, cómo lo consume, en qué momento. Es muy interesante”, sostuvo.

Soria empieza con “consejos para alimentarte día a día”, en esa introducción donde expresa su postulado de que hay “muchas maneras de alimentarte”: saciar la necesidad en modo automático, prestando atención a lo que se come, siendo un “fanático metódico”, entre otras. “Hay mil maneras de comer”, aseguró.

El libro avanza no solo con tips para combinar las comidas (nos dice que las carnes van con vegetales de todo tipo, por ejemplo), sino también sobre qué alimentos tener en la alacena, en la heladera y en el freezer; cómo hacer las compras; cómo “pensar en la variedad” y prestar atención a las combinaciones; y, por supuesto, cómo “cocinar mejor” y “disfrutar la comida”.

Para eso, Soria nos dedica a los lectores 14 capítulos de recetas y consejos para profundizar en el arte de la “cocina del hogar”, pasando desde cómo hacer una buena picada hasta la verdad de la milanesa o las claves para un buen postre de frutas.

“El libro está bastante dedicado a aquellos que son un poco más ajenos a la cocina, o que todavía les genera un poquito de miedo o distancia. También a los que tienen que cocinar diariamente, que creo que somos todos. Está pensado para ayudar a todos los que tenemos que alimentar a nuestros hijos y vivirlo desde un lugar fácil, actual, de una cocina que realmente se pueda hacer”, puntualizó la chef.

La variedad de ingredientes se ve patente en los colores y en las fotografías de página entera que hacen del libro una joya editorial desde el punto de vista del diseño.

“Relatos y recetas [su anterior libro] es un libro mucho más leve en el tema del color, pero también tiene destellos de eso. En este libro nuevo, toda esa parte fue muy importante para mí. Yo hice toda esa parte estética de presentaciones y toda la producción fotográfica junto a Alvin (Álvaro Gargiulo) y logramos algo que nos gustó mucho, diferente a lo que habíamos hecho con el libro anterior. Pensamos que esto de la cocina simple, pero puesta en un ambiente de muchos colores y en una presentación alegre, jovial y divertida, puede llevar también un poco al entusiasmo en la cocina”, expresó.

“La cocina es colores, vida, es todo eso. Fue muy importante hacer un libro simple, pero que también llamara mucho la atención”, añadió Soria.

La cocinera, que está detrás de Jacinto y Pizzería Rosa, dijo que, a pesar de que el libro se enfoca en la alimentación en el hogar, hay algo de “alta cocina” o de profesionalismo que está patente en las páginas.

“El oficio del comer y de la cocina está más en toda la parte inicial en el texto, en el cual yo cuento un poco las cosas que para mí son más simples o que te ayudan. Algunos cortes, qué tener en la cocina, que comprar, cómo comprar, cómo guardar. Toda esa data, que es más del oficio gastronómico, está pasada al libro en esos textos iniciales para poder aplicarlo en la diaria de tu casa. Y que esos pequeños tips te ayuden a hacerlo más armonioso y alegre”, concluyó la experta.